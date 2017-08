Hennart trekt opnieuw aan alarmbel over veiligheidskorps

Ken Standaert

25/08/17 - 19u32

Problemen met de overbrengingen van gedetineerden naar gerechtshoven zijn niet louter een Antwerps probleem. Dat blijkt uit een interview met Brussels rechtbankvoorzitter Luc Hennart dat u morgen integraal in onze krant kan lezen.

"Dat schoentje wringt al jaren, maar er is nog altijd geen structurele oplossing", zegt Hennart. "In Brussel hebben we dit de afgelopen weken ook weer meegemaakt. Verdachten die niet tot op raadkamers geraken en vrijgelaten worden en zittingen die niet kunnen starten omdat verdachten niet overgebracht worden. Het veiligheidskorps is gewoon te klein, maar justitie maakt geen geld en middelen vrij."



Volgens Hennart zijn er in Brussel op bepaalde dagen slechts een twintigtal personeelsleden die moeten instaan voor de overbrenging en bewaking van wel 100 gedetineerden die voor een rechter moeten verschijnen. "Het lijkt erop dat men binnen justitie sommige zaken zoals het veiligheidskorps doelbewust laat verrotten om bepaalde moderniseringen door te duwen", meent Hennart, die doelt op de invoering van videoconferenties voor verhoren en rechtszaken en de vraag of rechters niet beter naar de gevangenissen trekken in plaats van elke gevangen te transporteren naar het gerechtshof. "Ik ben tegen", klinkt het.



"De openbaarheid van de zitting zoals in de grondwet staat moet bewaard worden. Een moordenaar of een verkrachter. Ook dat blijft een mens met rechten en bovendien is het voor een slachtoffer ook belangrijk dat een proces op een deftige manier afgehandeld wordt. Bovendien kan zo'n scherm niet vervangen wat er in een rechtszaal gebeurt qua dynamiek. Face-to-face een vraag kunnen stellen, dat maakt emoties los die je met één kleine camera niet vat."