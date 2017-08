Staking gevangenis Leuven-Centraal: "Er zijn geen werkhuizen open"

Bewerkt door: ESA

23/08/17 - 17u36 Bron: Belga

Archiefbeeld: De gevangenis van Leuven-Centraal. © belga.

In de centrale gevangenis van Leuven wordt voor de tweede dag op rij gestaakt. Het personeel draait op zondagsdienst. De gedetineerden kunnen niet werken maar wel wandelen en ook gewoon bezoek ontvangen. Dat heeft ACOD-vakbondsafgevaardigde Hans Lemmens bevestigd.

Het personeel van de Leuvense gevangenis legde gisterennamiddag het werk neer uit protest tegen het personeelstekort. De staking duurt zeker tot morgen. Dan volgt sociaal overleg tussen de lokale directie en de vakbonden. Tot dan wordt volgens zondagsdienst gewerkt, waardoor sommige activiteiten voor de gedetineerden geschrapt zijn.



"Er zijn geen werkhuizen open. Het werken is geschrapt", zegt Hans Lemmens van de socialistische overheidsvakbond ACOD. "Door het regime van zondagdienst kunnen we met minder personeel draaien. De aanwezige personeelsleden richten zich op taken als bewaking."



In de Leuvense centrale gevangenis verblijven 300 gedetineerden. Zij kunnen gewoon gaan wandelen. Ook het bezoek is niet verstoord. "Daarover zijn afspraken gemaakt", stelt Lemmens. De instelling draait op 183 voltijdse equivalenten. Dat kader wordt ingevuld door 220 werknemers.