Nederlandse gevangenen krijgen 'coldcasekalender'

Bewerkt door: ib

18/07/17 - 07u08 Bron: ANP

© anp.

Alle circa 30.000 gedetineerden in Nederlandse gevangenen krijgen een kalender van de politie waarop iedere week een onopgeloste moordzaak of vermissing aan bod komt. De hoop is dat de 'coldcasekalender' gevangenen die meer weten over de 52 zaken ertoe beweegt te praten. "De ervaring van politie en justitie leert dat onder gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten'', legt de politie uit.