Overbevolking gevangenissen in 2016 daalt onder 10 procent

De overbevolking in de Belgische gevangenissen bedroeg vorig jaar 9,6 procent. In 2015 was dat nog 10,1 procent. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI). Volgens de gevangenisadministratie gaat het om een daling met bijna 15 procent ten opzichte van 2012 (toen 23,7 procent). Vorig jaar waren er ook geen ontsnappingen uit gesloten penitentiaire inrichtingen.

"Ook al was het gemiddelde overbevolkingscijfer in de gevangenissen in 2016 historisch laag, de effecten van een chronisch probleem worden niet ongedaan gemaakt vanaf de eerste gunstige wending." Minister van Justitie Koen Geens "De voornaamste redenen hiervoor zijn de uitwerking van de Masterplannen I en II, de opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent waar 264 geïnterneerden gepaste opvang en behandeling krijgen, de verhoogde uitwijzing van gedetineerden zonder verblijfsrecht en de sterke stijging van het elektronisch toezicht", legt het directoraat-generaal uit in een persbericht.



35 procent overbevolking Vorig jaar hadden de gevangenissen van Dinant, Berkendaal, Namen en Jamioulx de meeste overbevolking, met voor die inrichtingen een gemiddelde overbevolkingsgraad van meer dan 35 procent. Dertien inrichtingen hadden dan weer een gemiddelde bevolking die lager lag dan de theoretische capaciteit. "Het is wel mogelijk dat die inrichtingen overbevolking hebben gekend tijdens bepaalde periodes van het jaar of in bepaalde secties", merkt het gevangeniswezen nog op.



De gemiddelde overbevolkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de gemiddelde bevolking en de gemiddelde capaciteit.