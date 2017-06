Gezondheid Vlaamse gevangenen is alarmerend slecht

Bewerkt door: ib

28/06/17 - 06u03 Bron: Belga

Detail van de gevangenis van Vorst. © BELGA.

De gezondheid van de gevangenisbevolking in Vlaanderen is alarmerend slecht. Ze eten ongezonder en roken meer. De helft slaapt slecht en een kwart is depressief. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Universiteit Gent in twaalf Vlaamse gevangenissen waarover het Belang van Limburg vandaag bericht, na een parlementaire vraag van Vera Jans (CD&V).