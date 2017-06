Gevangenisdirecteur van Wortel voor rechter voor aanranding

kv

27/06/17 - 19u17 Bron: Belga

Archieffoto van de gevangenis van Wortel. © photo_news.

De raadkamer in Turnhout heeft een 66-jarige man uit het Vlaams-Brabantse Bertem naar de correctionele rechtbank verwezen voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging.

Hij maakte daarbij ook misbruik van zijn gezagsfunctie als gevangenisdirecteur. De man zal zich ook moeten verantwoorden voor passieve omkoping en openbare zedenschennis.



De verdachte was jarenlang directeur in de gevangenis van Wortel. In augustus 2013 kwam hij in opspraak na een klacht van een gedetineerde. De onderzoeksrechter heeft niet alleen onderzoek verricht naar aanranding, maar ook naar vermeende verkrachtingen begin jaren '90. Voor die feiten riskeert hij geen straf, omdat ze verjaard zijn.