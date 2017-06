Twee overvallers ontsnapt uit gevangenis van Hoogstraten

KVDS

Twee gedetineerden zijn donderdagavond ontsnapt uit de gevangenis van Hoogstraten. Beiden zaten in de cel voor gewapende overvallen. Na de wandeling hebben ze het op een lopen gezet.

Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Gevangeniswezen.



De twee overvallers verbleven volgens de kranten nog geen maand in Hoogstraten en deelden er samen een cel. Ze waren door hun goed gedrag in een gesloten gevangenis en met het oog op hun reïntegratie in de maatschappij overgeplaatst naar Hoogstraten, bekend om zijn open regime. Ze maakten daar donderdagavond misbruik van door het na de wandeling op een lopen te zetten.