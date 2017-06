Belkacem mag overdag niet uit gevangenis

KAV/SPS

Fouad Belkacem krijgt geen beperkte detentie. Dat heeft de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Belkacem had het verzoek ingediend om de gevangenis minstens halftijds te kunnen verlaten. Dan kan hij overdag werk zoeken en voor zijn drie kinderen helpen zorgen. 's Avonds komt hij dan in de gevangenis overnachten.



De volgende keer dat Belkacem een soortgelijk verzoek kan indienen is op 6 juni 2018. Zijn gevangenisstraf loopt nog tot 25 mei 2027.