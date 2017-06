Belkacem trouwt in Hasseltse gevangenis om niet uitgewezen te worden: "Dan hoeft de hele sharia-onzin niet meer"

Bewerkt door: ib

12/06/17 - 05u30 Bron: Belga

© BELGA.

De bekendste jihadronselaar van ons land, Fouad Belkacem, is enkele weken geleden getrouwd in de gevangenis van Hasselt. Dat melden de kranten van Mediahuis. Naar verluidt zou Belkacem willen vermijden dat hij wordt uitgeleverd.

Belkacem huwde met een Belgische vrouw van Marokkaanse origine. Hij zou zo willen voorkomen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen. Mocht dat gebeuren, volgt immers zijn uitlevering aan Marokko.



Toen Belkacem nog in Antwerpen in de cel zat, lukte het hem niet om te trouwen omdat de toenmalige schepen van burgerlijke stand, Zuhal Demir (N-VA), hem dat telkens weigerde.



Demir, intussen staatssecretaris in de federale regering, reageert dan ook misnoegd. "Ik weigerde hem te trouwen. Tot driemaal toe", schrijft Demir op Facebook. "Hij verafschuwt onze wetten maar gebruikt ze om verblijfsvoordeel te krijgen. Dan hoeft de hele sharia-onzin niet meer. Een pijnlijk gemiste kans. We zijn deze man niks verplicht. Integendeel, iedere kans om hem uit te wijzen na zijn celstraf, moeten we grijpen."