Geens géén voorstander van quota: "Denkt u nu echt dat ik in staat ben tot zoveel waanzin?"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ontkent dat hij voorstander is van quota voor voorlopige hechtenissen. Dat houdt in dat er voor elk gerechtelijk arrondissement een maximaal aantal aanhoudingen wordt bepaald. Is dat bereikt, dan is een nieuwe aanhouding pas mogelijk als een eerdere wordt opgeheven, schreven de kranten van Mediahuis vandaag. Geens zegt dat hij er enkel naar heeft verwezen om duidelijk te maken dat de situatie van de overbevolkte gevangenissen niet kan blijven duren.

Moet ik twee jaar lang mijn nestel afdraaien om met zo'n goedkope communiqués om de oren te worden geslagen? Koen Geens "Zou het kunnen betekenen dat we verkrachters vrijlaten, Barabassen in ruil voor een of andere pedofiel? Denkt u nu echt dat uw minister van Justitie in staat is tot zoveel waanzin? Moet ik twee jaar lang mijn nestel afdraaien om met zo'n goedkope communiqués om de oren te worden geslagen", antwoordde de minister in de Kamer op kritische vragen vanuit meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en MR en van Vlaams Belang.



Zowel Sophie De Wit (N-VA) als Carina Van Cauter (Open Vld) hadden voordien de wenkbrauwen gefronst over het bericht dat de CD&V-minister voorstander zou zijn van dergelijke quota. "We kunnen leven met een bordje 'volzet' op parkings of festivals, niet als het over de veiligheid van onze samenleving gaat", zei De Wit. "De voorlopige hechtenis is verantwoord als de openbare veiligheid in gevaar is. Overbevolking kan daarbij geen rol spelen", vond Van Cauter. Lees ook Geens wil straffe maatregel tegen te volle gevangenissen