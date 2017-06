Geens wil straffe maatregel tegen te volle gevangenissen

TK

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is voorstander van een quota voor voorlopige hechtenissen. Dat betekent dat er voor elk arrondissement een maximaal aantal aanhoudingen wordt bepaald. Is dat aantal bereikt, dan is een nieuwe aanhouding pas mogelijk als een eerdere wordt opgeheven, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.