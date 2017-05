Opstand door extra wandeling voor moslims: 87 gevangenen willen niet terug naar cel in Dendermonde

Koen Baten

27/05/17 - 18u01 Bron: Belga, eigen berichtgeving

© photo_news.

In de gevangenis van Dendermonde weigerde zaterdagmorgen een 80-tal gedetineerden naar binnen te gaan na de ochtendwandeling. In de vooravond kon de politie ze weer op cel krijgen. "Maar daarmee is het conflict zeker nog niet van de baan", zegt Eddy De Smedt van het VSOA voor de gevangenissen.