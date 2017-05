Nachtcipier bevoorraadde gedetineerden met drugs en gsm's

KEN STANDAERT

Eén van de vaste nacht­cipiers van Leuven-­Centraal zit sinds ­woensdagavond zelf in de ­gevangenis, omdat hij tijdens de werkuren ­gedetineerden bevoorraadde met drugs en gsm's. "Wie 's nachts werkt, kan eender wat de gevangenis binnenbrengen. Zelfs wapens."

Traditiegetrouw vertrok Peter R. woensdagavond vanuit het Vlaams-Brabantse Geetbets richting de ­gevangenis van Leuven-Centraal. Samen met een dorpsgenoot, die net als R. vaste nachtdienst heeft. Maar nog vóór R. zich kon aanmelden, werd hij - wel al in cipiersuniform - onderschept door de federale ­gerechtelijke politie. Die sloeg hem in de boeien op verdenking van gsm- en drugssmokkel voor verscheidene gedetineerden.



"Zoiets hadden we nooit verwacht van ­Peter", zegt een gevangenisbron. "Maar de politie arresteert niet in het wilde weg cipiers, dus er moet wel voldoende bewijsmateriaal ­tegen hem zijn."



De bal ging begin deze week aan het rollen nadat ­collega's van R. een celcontrole ­hadden uitgevoerd bij een gevangene en daar een gsm en drugs hadden aangetroffen. "Daarop is de politie verwittigd en is die gedetineerde op de rooster gelegd." De man duidde R. aan als zijn vaste leverancier.



