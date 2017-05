Gedetineerden krijgen tot 7.500 euro door staking cipiers

SPS

11/05/17 - 06u55 Bron: La Dernière Heure

De cipiers staakten van 26 april tot en met 13 mei 2016. © photo news.

Het hof van beroep in Brussel heeft 78 gedetineerden gelijk gegeven in een zaak tegen de Belgische staat. De gedetineerden klaagden hun leefomstandigheden aan in de gevangenis tijdens de langdurige cipiersstaking vorig jaar. Ze krijgen tot 7.500 euro, schrijft La Dernière Heure.

De gedetineerden uit de gevangenissen van Leuze-en-Hainaut, Sint-Gillis, Itter, Vorst, Nijvel en Jamioulx hadden een zaak ingespannen tegen de Belgische staat tijdens de cipiersstaking die duurde van 26 april tot 13 mei 2016. Ze eisten dat ze drie keer per week bezoek konden krijgen, elke dag een wandeling van een uur, drie maaltijden per dag op normale uren, medische zorg, warm water en schone kleren, alsook het bezoek van hun advocaat.



De rechtbank van eerste aanleg had de Belgische staat dwangsommen opgelegd tot 1.000 euro per dag dat de rechten van de gedetineerden geschonden werden. De Belgische staat ging in beroep tegen die beslissing, maar het hof van beroep heeft nu in het voordeel van de gedetineerden beslist.



Volgens het hof is artikel 3 van het Europees verdrag van de rechten van de mens geschonden en moet de Belgische staat dwangsommen betalen tussen 250 en 500 euro per dag per gedetineerde, met een plafond tussen 5.000 en 7.500 euro.