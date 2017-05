Wat gaf hem weg? Deze bendeleider probeerde op een wel erg creatieve manier uit de cel te ontsnappen

Koen Van De Sype

10/05/17 - 13u16 Bron: Daily Mail

© rv.

Een bendeleider die wel erg ver ging in zijn poging om te ontsnappen uit een zwaar bewaakte gevangenis in Honduras, is daar uiteindelijk toch niet in geslaagd. Francisco Herrera Argueta (55) - ook wel bekend als Don Chico - had een kleedje aangetrokken, valse borsten opgeplakt, een pruik opgezet en zelfs blush en nagellak opgedaan om ongezien weg te komen. Maar zonder succes.