Slechts 11 van de 80 geradicaliseerde gevangenen krijgen deradicaliseringscursus

8/05/17

De gevangenis van Brugge. © belga.

Van de tachtig geradicaliseerde gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen, volgen er vandaag slechts elf een individueel deradicaliseringstraject. Dat blijkt uit cijfers die Yasmine Kherbache (sp.a) opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en waarover De Standaard, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag schrijven. Twee jaar geleden heeft het Vlaams Parlement nochtans een kamerbrede resolutie aangenomen om "gewelddadige radicalisering" te bestrijden.

Begin dit jaar kondigde Vandeurzen aan dat er twee consulenten zijn aangeworven die voltijds bezig zijn met die taak. Zij zijn trajecten gestart met veertien mensen, van wie tien in de gespecialiseerde vleugel in de gevangenis van Hasselt. Vandaag worden nog elf gedetineerden gevolgd.



Vandeurzen benadrukt dat de consulenten niet alleen werken, ze worden ingezet "ter versterking van de bestaande hulp- en dienstverlening in de gevangenis". Er is vorig jaar gekozen voor een getrapte opstart, binnenkort wordt het werk van de consulenten in Hasselt uitgebreid naar de drie satellietgevangenissen van Brussel, Gent en Brugge.



Gebrek aan daadkracht

Het kan véél beter, stelt Kherbache. "Hoe kun je van twee mensen verwachten dat ze tachtig gevangenen individueel begeleiden en deradicaliseren, én tegelijk ook nog eens beleidswerk voor hun rekening nemen? Tegen dit tempo hebben we nog jaren nodig." Er moeten méér consulenten en deradicaliseringsambtenaren worden aangesteld, vindt de Antwerpse politica. Het feit dat de regering talmt duidt volgens haar op "een gebrek aan daadkracht en sense of urgency".