Jongeren die Valentin in Maas gooiden krijgen slaag in gevangenis

28/04/17 - 11u11 Bron: La Meuse

Valentin werd met de handen op de rug geboeid in de Maas geduwd. © rv.

De vier jongeren die verdacht worden van de mishandeling en dood van de minderbegaafde Valentin Vermeersch uit Wanze hebben het moeilijk in de gevangenis. Ze zijn ondertussen in een isoleercel geplaatst nadat andere gedetineerden het op hen gemunt hebben. Dat schrijft La Meuse.

De raadkamer verlengde vorige week de aanhouding van B.D. (21), A.H. (19), D.D. (20) en L.M. (21) met een maand. Ze worden verdacht van het mishandelen van de minderbegaafde Valentin Vermeersch in het appartement van B.D. in Hoei. Enkele weken later werd zijn lichaam in de Maas gevonden, zijn handen waren op de rug gebonden.



B.D. zit opgesloten in de vrouwenafdeling van de gevangenis van Lantin, waar ze gescheiden wordt van haar medegevangen die haar rauw lusten. Voor de andere verdachten is de gevangenis ook geen lachertje. D.D. zit als enige in de gevangenis van Hoei, waar hij volgens La Meuse allesbehalve "een warm onthaal" kreeg. Een kennis van de familie van het slachtoffer werkt er immers.



De twee andere verdachten zijn door de directie van de gevangenis van Lantin in een isoleercel geplaatst, omdat de andere gedetineerden "een rekening willen vereffenen". A.H. had voordien al enkele rake klappen gekregen.