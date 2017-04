"Vrouwelijke cipier te zien in pornofilm met jonge gedetineerde"

MVDB

27/04/17 - 12u24 Bron: Sudpresse

De gevangenis van Lantin. © belga.

Een vrouwelijke cipier van de gevangenis van Lantin komt andermaal in nauwe schoentjes terecht door een pornofilm. De 32-jarige zou in een nieuw filmpje te zien zijn met een jonge gedetineerde, schrijven de Sudpressekranten.

Sophie S. dook in 2010 al op in een filmpje. Ze was toen nog niet aan het werk als cipier. © RV.

Cipier Sophie S. moest zich in 2013 verantwoorden voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen nadat een seksfilmpje met haar was opgedoken op een pornosite. De beelden dateerden uit 2010, toen de vrouw nog niet als cipier in Lantin aan het werk was. S., 28 op het ogenblik dat ze voor de toezichtsraad moest verschijnen, kreeg geen sanctie opgelegd.



Nu vier jaar later zou er een nieuwe video met haar zijn opgedoken, schrijven de kranten van Sudpresse. De beelden zouden "drie tot vier maanden" geleden gedraaid zijn met een jonge gedetineerde die toen vastzat in Lantin, stelt een anonieme bron. De sportief gebouwde man zat korte tijd vast op de afdeling waar Sophie S. werkte.



Tatoeages

In het nieuwe filmpje komen de gezichten niet in beeld. Maar de tatoeages op het vrouwenlichaam zouden overeenkomen met de tatoeages van Sophie S. De directie van de gevangenis van Lantin wenste niet te reageren, stelt Sudpresse. Over eventuele sancties is niets bekend. Mogelijk wordt S. tijdelijk geschorst, of wordt ze overgeplaatst naar de vrouwenvleugel van de gevangenis.



Ook in de gevangenis van Andenne (provincie Namen) is er een pornozaak. De vechtscheiding van een vrouwelijke cipier kende een triest hoogtepunt na de publicatie van een filmpje waarop de vrouw te zien is met haar ex-man. Die zou de wraakporno op een Franse site hebben gezet. De cipier van Andenne weet zich geen raad en krijgt naar eigen zeggen veel steun van collega's.