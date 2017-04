Gevangeniswezen: "Niet elke opsluiting van Franstalige in Vlaanderen is verboden"

Bewerkt door: ADN

13/04/17 - 20u35 Bron: Belga

© Belga.

De uitspraak van de Brusselse rechtbank over de opsluiting van een Franstalige gedetineerde in een Vlaamse gevangenis gaat over één welbepaald geval en houdt geen algemeen verbod op de opsluiting van Franstaligen in Vlaanderen in, zo reageert een woordvoerder van het gevangeniswezen op de uitspraak in kort geding over de opsluiting van Mohamed El Jabbari in de hoogbeveiligde afdeling van de gevangenis van Brugge.