Werkloze gevangenen krijgen 75.000 euro aan stakingsvergoedingen

SPS

13/04/17 - 09u32 Bron: Belga

© ANP.

Gevangenen hebben vorig jaar meer dan 75.000 euro aan stakingsvergoedingen uitbetaald gekregen. Het gaat om gedetineerden die gevangenisarbeid uitvoeren, maar door de stakingen van de cipiers dat werk niet konden doen. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V), schrijft De Tijd.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst erop dat hij wettelijk verplicht is zo'n stakingsvergoeding uit te keren aan werkende gevangenen. Het hoge bedrag is het gevolg van de ongewoon lange staking begin vorig jaar, waardoor de ateliers in Franstalig België twee maanden moesten sluiten.



Dat leidde tot meer dan een half miljoen euro schade. Zo was er een omzetverlies van meer dan 400.000 euro. "Ook heeft Cellmade (de commerciële naam van de Regie van de Gevangenisarbeid, nvdr.) voor ongeveer 100.000 euro creditnota's aan zijn klanten moeten toekennen wegens de niet-inachtneming van de termijnen en wegens de blokkering van goederen in de werkplaatsen", meldt de minister.



Geens kan moeilijk uitmaken hoeveel nieuwe contracten de gevangenissen zijn misgelopen door de stakingen van de cipiers. Maar het aantal ondernemingen dat vorig jaar samenwerkte met de gevangenissen is wel licht teruggevallen van 395 naar 373.