Gevangenissen gaan rekening gedetineerden screenen

12/04/17 - 06u15 Bron: Belga

© Thinkstock.

De Belgische gevangenissen gaan nauwgezetter screenen van wie gedetineerden geld gestort krijgen op hun persoonlijke 'gevangenisrekening'. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op vragen van Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht, schrijft De Tijd vandaag. Er zijn aanwijzingen dat verschillende organisaties en personen giften doen aan gevangenen die in de cel zitten voor terrorisme.

Minister van Justitie Koen Geens maakte bekend dat de rekeningen van gedetineerden zullen worden gescreend. © photo news.

"Die organisaties steunen gevangenen met kleine giften, morele steun en literatuur. Omdat de bedragen erg laag zijn, soms slechts 10 euro, en bedoeld zijn om gemak te geven aan specifieke gevangenen, is het moeilijk ertegen op te treden", aldus Geens, die toevoegt dat de stortingen aan gedetineerden zullen worden gescreend.



Het gevangeniswezen werkt een interne procedure uit om de overschrijvingen via de "gevangenisrekeningen" beter te controleren. De gevangenissen zullen verdachte transacties melden aan de antiwitwascel, die ook de financiering van terrorisme bestrijdt. Het gevangeniswezen heeft sinds kort ook toegang tot de databank met alle terreurverdachten en kan daar ook informatie over de financiering van gevangenen aan toevoegen om hen beter op te volgen.