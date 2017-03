Leider van pro-Koerdische oppositiepartij in Turkije stopt met hongerstaking

KV

1/04/17 - 01u07 Bron: Belga

Selahattin Demirtas in oktober 2015. © afp.

De leider van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, Selahattin Demirtas, heeft vrijdag zijn hongerstaking beëindigd, die hij eerder op de dag begonnen was om te protesteren tegen de "onmenselijke" omstandigheden in de gevangenis. Hij doet dat na het opstarten van een dialoog met de penitentiaire administratie van de gevangenis.

Demirtas liet donderdag weten dat hij een hongerstaking wilde beginnen vanwege de "illegale en onmenselijke praktijken" in de gevangenis van Edirne tijdens de noodtoestand. Zo worden de cellen onaangekondigd doorzocht, worden persoonlijke bezittingen in beslag genomen en wordt de toegang tot radio, kranten, boeken en persoonlijke brieven beperkt. Ook HDP-parlementslid Abdullah Zeydan begon vrijdag met een hongerstaking.



"Politieke gevangenen" in hongerstaking

Andere gevangenen, die op 25 februari een hongerstaking begonnen, hebben eveneens beslist om een einde te maken aan hun protest, na het openen van een dialoog en "beloftes" van de directie om de bestaande problemen op te lossen, aldus een persbericht van HDP dat ondertekend werd door de "politieke gevangenen" van Edirne, zonder meer informatie te geven over de gesprekken die hebben plaatsgevonden.



Ook in andere gevangenissen in Turkije hebben Koerdische gevangenen hongerstakingen gestart om de omstandigheden aan te klagen. Volgens HDP waren vrijdag een honderdtal "politieke gevangenen" in hongerstaking, van wie er enkele in een "kritieke" gezondheidstoestand verkeren.



Demirtas werd in november 2016 samen met talrijke andere kopstukken van HDP aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Ondertussen zitten behalve Demirtas nog twaalf HDP'ers in voorlopige hechtenis.