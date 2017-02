Gewapende handlangers helpen gedetineerde via ladder ontsnappen uit Lantin

Door: redactie

video Zondagnamiddag omstreeks 15.30 uur is een gedetineerde ontsnapt uit de gevangenis van Lantin, nabij Luik. Dat is vernomen van het bestuur van de strafinrichting. De identiteit werd zondagavond door geen enkele officiële bron bevestigd, maar het zou gaan om iemand met de naam Iken, onder meer gekend voor diefstallen met geweld.

Hij zou geprofiteerd hebben van de luchting om de gevangenis via een ladder, met de hulp van meerdere medeplichtigen, te ontvluchten. Volgens wat cipiers hebben gezien - en op basis van camerabeelden - waren zijn drie handlangers gewapend met vuurwapens, preciseerde een woordvoerder van het gevangeniswezen.



Niemand raakte gewond, maar er werden twee wagens in brand gestoken door de medeplichtigen om de aandacht af te leiden en de vlucht van de gedetineerde te dekken. Volgens een aantal officieuze bronnen heet de gedetineerde Iken, en is hij gekend voor meerdere diefstallen met geweld.



De magistraat van het parket van Luik werd op de hoogte gebracht en er is een internationaal opsporingsbericht verspreid, onder meer gezien de nabijheid van Nederland en Duitsland.