Brief legt gevangene uit hoe bom te maken met koffiefilter

Door: redactie

9/01/17 - 17u46 Bron: Belga

© belga.

Er raken meer details bekend over het terreurplan dat werd ontdekt in de gevangenis van Sint-Gillis. Daar dook bij een gedetineerde onder meer een handleiding op om een bom te maken. Ook stonden er in dezelfde brief plannen om toe te slaan met cyanide, een heel giftige stof. Toch is er volgens het federaal parket geen concrete dreiging.

Het Laatste Nieuws onthulde vandaag dat een gedetineerde in de gevangenis van Sint-Gillis een brief in handen kreeg waarin staat hoe hij een bom moet maken. De gedetineerde trof het plan aan in zijn cel. Verbaasd lichtte de 20-jarige man, die niet veroordeeld werd in een terreurdossier, zijn advocaat in. Die bracht de politie op de hoogte.



Nu blijkt dat de handleiding zeer gedetailleerd was. In de brief beschrijft de schrijver ervan uitvoerig hoe je iemand kan vergiftigen met cyanide door die chemische stof bijvoorbeeld aan de deurklink van een auto te smeren, zodat het gif op de handen van het slachtoffer terecht komt. Als die dan zijn gezicht aanraakt of iets eet, raakt hij of zij vergiftigd.



Het gevangeniswezen meldde eerder vandaag dat ze de zaak zelf al onderzocht had en de dreiging als 'ongeloofwaardig' beschouwde. Een gevangene had namelijk gemeld dat er "iets zou gebeuren", maar daar werd dus weinig belang aan gehecht. Maar dat onderzoek blijkt nu om een andere zaak te gaan. De gevangenis was dus niet op de hoogte van de vondst van de brief met de terreurplannen en de handleiding voor de bom en vergiftiging. Lees ook Geens over terreurplan: "Verontrustend, maar goed dat plan gevonden is"

Terreurplan ontdekt in gevangenis Sint-Gillis