Geens over terreurplan: "Verontrustend, maar goed dat plan gevonden is"

JBG

9/01/17 - 13u58 Bron: eigen berichtgeving

video Justitieminister Koen Geens (CD&V) en het gevangeniswezen hebben gereageerd op het nieuws dat er in de gevangenis van Sint-Gillis terreurplannen ontdekt zijn. Geens noemt het verontrustend, maar ook "positief" dat het plan ontdekt is. Het gevangeniswezen zegt dan weer dat de dreiging onderzocht is en "ongeloofwaardig" bevonden werd.





Justitieminister Koen Geens erkent dat het verontrustend is dat een bomhandleiding gevonden werd in de gevangenis van Sint-Gillis. "Maar het is ook goed dat het gevonden werd", benadrukt hij. "Het bewijst dat onze 'sweepings' werken. We doen dat regelmatig en controleren ook op gsm's en drugs." Feit is echter dat deze handleiding niet ontdekt werd na een sweeping, maar eerder toevallig in handen kwam van een gevangene die het per ongeluk in zijn cel kreeg via het intern smokkelsysteem.



Het gevangeniswezen zegt dat het de melding uit de gevangenis van Sint-Gillis eind december onderzocht heeft en het bestempelt de dreiging als "ongeloofwaardig". "De bevoegde instanties hebben de gevangene ondervraagd en zijn achteraf tot die conclusie gekomen", klinkt het bij woordvoerster Kathleen Van De Vijver. Tegenover onze krant bevestigde een bron dicht bij het dossier evenwel dat het om een brief gaat met duidelijke instructies.



Besmetting

Justitieminister Geens erkent wel het probleem van radicalisering in de gevangenissen. In het voorjaar van 2015 werd al beslist om aparte afdelingen op te richting om "besmetting" tegen te gaan, benadrukt hij. Er wordt daarbij in stappen gewerkt, met eerst pogingen tot deradicalisering in de eigen of een andere gevangenis. "Het samenbrengen van geradicaliseerde gevangenen houdt een gevaar in, maar we hebben met de regering besloten om het toch te doen omdat de andere optie risico's inhoudt op verdere besmetting van andere gevangenen. Ik blijf achter die keuze staan."



Geens geeft ook toe dat er onvoldoende islamconsulenten aan de slag zijn. Die experts in de islam moeten in de gevangenissen gedetineerden met radicale gedachten intensief begeleiden. België heeft er vanaf februari 27 in dienst. "Dat is weinig voor 450 risicoprofielen, dat weet ik", zegt Geens. "We willen er in de toekomst dan ook meer aantrekken, maar het is niet evident om in ons land gekwalificeerde en goed opgeleide islamconsulenten te vinden."