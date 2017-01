Staat Californië betaalt geslachtsverandering van gedetineerde

Door: redactie

Een gedetineerde in een gevangenis in Californië die werd geboren als man, maar zich identificeert als vrouw, kreeg deze week een geslachtsoperatie die betaald werd door de overheid. Het is de eerste keer dat dit in de VS gebeurt, zo liet de advocaat van de transgender weten.

Shiloh Quine. © ap.

De staat Californië was in 2015 met gedetineerde Shiloh Quine overeengekomen dat ze haar zou doorverwijzen naar een chirurg en betalen voor de operatie. Daarmee is Californië de eerste Amerikaanse staat die een dergelijke behandeling aanbiedt aan haar gevangenen.



Quine werd in 1981 veroordeeld voor moord, ontvoering en diefstal en zit een levenslange celstraf uit, zonder kans op vervroegde vrijlating. Donderdag onderging ze haar operatie, zegt Jill Marcellus, woordvoerster van het Transgender Law Center, dat betrokken was bij het akkoord.



De staat staat volgens de overeenkomst toe dat gedetineerden die transgender zijn of genderdysforie hebben, toegang krijgen tot kledij, toiletspullen en andere voorwerpen die aansluiten bij hun genderidentiteit. Voor gevangenen zoals Shiloh, van wie artsen overeenkomen dat een operatie medisch gepast is, zal de staat betalen voor de procedure.



Volgens richtlijnen die werden ingevoerd in 2015, na het akkoord met Quine, moeten gevangenen die een geslachtsverandering willen ondergaan, geëvalueerd worden door medische en geestelijke gezondheidsprofessionals en hun zaak voorstellen aan een zeskoppig comité van dokters, psychologen en psychiaters. Het comité stemt dan of de operatie gerechtvaardigd is en de voorzitter van het comité, een medisch bestuursambtenaar in het gevangeniswezen, heeft de doorslaggevende stem ingeval van een 3-3-score. De transgenders zullen voor hun operatie ook een jaar moeten leven in de genderrol van hun voorkeur en een hormonenbehandeling ondergaan.



Kris Hayashi, directeur van het Transgender Law Center, zegt dat de staat met Quines operatie een voorbeeld stelt dat ook anderen zal helpen om de nodige zorg te krijgen. "Instellingen hebben artsen te lang genegeerd en medisch noodzakelijke en levensreddende zorg voor transgender mensen afgewezen, gewoon om wie we zijn, met verschrikkelijke gevolgen voor onze gemeenschap," aldus Hayashi.



Quine zal na haar verblijf in het ziekenhuis naar een vrouwengevangenis worden overgebracht.