Deze man zat 39 jaar onschuldig in de gevangenis: "Ik ben niet kwaad, ik heb al genoeg tijd verloren"

Hij heeft de twijfelachtige eer de Amerikaanse gevangene te zijn die het langst onschuldig vastzat. Maar liefst 39 jaar spendeerde Ricky Jackson (59) achter de tralies, voor een moord die hij niet pleegde. Twee jaar nadat de dwaling aan het licht kwam en hij werd vrijgelaten, probeert hij te leven alsof er nooit iets is gebeurd. "Ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik er toch nog ben uitgeraakt. En die opportuniteit ga ik niet verspillen door kwaad te zijn", getuigt hij.

Jackson was 18 jaar toen hij werd opgepakt. De jongen uit Cleveland in de staat Ohio was net eervol ontslagen uit de marine, waar hij een jaar had gediend. Het was zijn droom geweest om daar carrière te maken, maar zijn slechte rug had roet in het eten gegooid.



Samen met enkele vrienden werd hij echter in de cel gegooid voor de moord op Harold Franks. Die was volgens de politie aangevallen vlak voor een winkel in hun buurt. Zijn aanvallers gooiden een zuur in zijn gezicht, sloegen hem en vuurden enkele schoten op hem af. Vervolgens gingen ze aan de haal met de 400 euro die het slachtoffer - een handelaar - op zak had. Lees ook "Massamoordenaar Charles Manson in ziekenhuis opgenomen"

Jackson bij zijn arrestatie. © rv. Hoewel ze volhielden dat ze daar niet in de buurt waren geweest en er nooit een moordwapen werd gevonden, werden Jackson, Ronnie Bridgeman en een van de Wileybroers toch veroordeeld. Sleutel daarvoor was het getuigenis van een krantenjongen van 12 jaar - Eddie Vernon - die beweerde dat hij Jackson het pistool had zien afvuren, Bridgeman het zuur had zien gooien en een van de broers Wiley de vluchtwagen had zien besturen. Dat hij de verdachten niet uit een line-up had kunnen halen en zijn vriendjes getuigden dat hij niet in de buurt was geweest van de moordplek, was geen bezwaar. In 1975 werden Jackson en zijn vermeende kompanen veroordeeld tot de elektrische stoel.



Dodencel

Aanvankelijk zat hij dus in de dodencel, maar door een twist in de procedure werd die twee jaar later omgezet in levenslang. "Het moment dat ik in de gevangenis binnenstapte, stierf de jongen in mij met al zijn dromen en verlangens", vertelt Jackson. Hij deed wat nodig was om te overleven en moest soms maanden in isolatie omdat hij met andere gevangenen had gevochten.

Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om voor tuinman te leren, was scheidsrechter bij het basket en spendeerde uren in de gevangenisbibliotheek, waar hij soms een boek per dag las over biologie of geschiedenis. En hij schreef brieven naar journalisten die misschien geïnteresseerd waren in zijn verhaal. "Want zelfs op mijn donkerste momenten, bleef ik toch nog altijd hopen dat alles goed zou komen."



Magazine

In 2011 verscheen in een plaatselijk magazine - The Scene - een stuk over het proces en het flinterdunne bewijsmateriaal waarmee Jackson was veroordeeld. Een van de lezers van het stuk was de pastoor van de parochie waar getuige Eddie Vernon naar de kerk ging. Na een gesprek met hem bekende Vernon dat de politie zijn getuigenis had afgedwongen. Dat zette het juridisch apparaat opnieuw in werking en in 2014 werd Jackson uiteindelijk onschuldig verklaard. Zijn vrienden waren in 2002 en 2003 al vervroegd vrijgelaten en nu kon ook hij beschikken. Jackson op het moment dat hij wordt vrijgesproken. © AP.