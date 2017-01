Moordenares moet door overplaatsing zes jaar langer in cel blijven

Jef Van Nooten

Een Nederlandse vrouw die in ons land veroordeeld werd wegens moord op een makelaar zal 6 jaar langer in de gevangenis zitten, omdat ze haar straf in haar vaderland uitzit. "Ze is het slachtoffer van blinde uitvoeringsregels", zegt haar advocaat Pol Vandemeulebroucke.

Makelaar Gunther Haaghen (38) uit Ravels stierf in oktober 2011 toen hij dacht een huis in Weelde te verkopen aan een geïnteresseerd koppel. De man en vrouw waren echter uit op zijn Range Rover. Tijdens het huisbezoek staken ze de makelaar met meer dan vijftig messteken dood. Op het assisenproces in Antwerpen kreeg Manuel van Veen (30) levenslang, zijn 28-jarige ex Tessa van Dalen 28 jaar cel.



Anderhalve maand geleden ruilde de moordenares in alle stilte de gevangenis van Hasselt voor deze van het Nederlandse Roermond. Dat heeft verregaande consequenties, waarvoor haar advocaat de assisenjury al waarschuwde. "Mijn cliënte werd destijds in Nederland opgepakt. Ze werd met het oog op het proces aan België overgedragen met een terugkeergarantie. Dit betekende dat ze sowieso haar straf in Nederland zou moeten uitzitten - of ze dat nu graag wilde of niet. Probleem echter: in België kan je al na één derde van je straf vrijkomen. In Nederland is dat pas na twee derde."



Rekening

Door die verschillende regelgeving werd de 28 jaar gevangenis voor Tessa van Dalen samen met haar overplaatsing omgezet in 'maar' 23 jaar. "Maar toch is de rekening voor haar erg nadelig", zegt haar advocaat. In België kon Van Dalen vrijkomen na 9 jaar en 4 maanden (1/3 van 28 jaar). In Nederland is dat pas na 15 jaar en 4 maanden (2/3 van 23 jaar). Of dus 6 jaar langer in de gevangenis. "Ze is een slachtoffer van blinde uitvoeringsregels", klaagt haar advocaat.Voor de ex van Tessa Van Dalen verandert er niets. Hij werd wél opgepakt in België en zal dus hier zijn straf moeten uitzitten