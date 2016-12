Feestmaaltijden in de Belgische gevangenissen: struisvogel, hert en zalm

redactie

Wie dacht dat de 11.000 gevangenen in België leefden op water en brood, is fout. Voor de feestdagen mag het zelfs iets meer zijn. Ondanks een beperkt budget doen de gevangenissen inspanningen om feestmaaltijden te serveren. Zo staat er struisvogel, hert en zalm op het menu voor slechts enkele euro's.

De gevangenismaaltijden worden in de gevangenis zelf bereid en elke gevangenis bepaalt zelf wat de pot schaft. Er zijn twee regels die in acht moeten genomen worden: gevangenen moeten drie maaltijden per dag krijgen en het budget per gevangene per dag bedraagt 3,62 euro. Onvoldoende voor een feestmenu, zou je denken. Maar niet is minder waar. De chefs slagen er immers in om interessante prijzen te onderhandelen en hun klanten zo luxemaaltijden aan te bieden. Eend, kreeft, steak, niets is onmogelijk.



In de gevangenis van Namen, waar 420 gevangenen verblijven, worden verschillende feestmenu's klaargemaakt. Zo krijgen moslims een aangepast menu en er worden ook vegetarische menu's geserveerd. De luxemenu's overschrijden met 6 euro wel het dagbudget, maar dat is mogelijk omdat de gevangenis het hele jaar door bespaart op de 3,62 euro per dag. Lees ook Politie pakt vijf vrouwelijke inbrekers op in Hasselt

Celdeuren open Mohammed Abrini © afp. In Ittre krijgen gevangenen niet alleen een feestmenu, maar in een bepaalde vleugel staan de deuren van de cellen uitzonderlijk open. Een twintigtal gevangenen mag samen dineren rond een lange tafel in de gang. Dat geldt uiteraard niet voor gevangenen als Marc Dutroux of Mohammed Abrini, die in isolement zitten. Zij zullen alleen van hun hertenstoofpotje moeten genieten.



In de meeste gevangenissen mogen gedetineerden ook extraatjes kopen om de feestdagen nog aangenamer te maken. Zo kost een rivierkreeft 4,06 euro per 150 gram en een extra portie zuurkool kost 0,82 euro per 500 gram.

Alcohol Alcohol is verboden in de gevangenis, maar voor de feestdagen maken sommige gevangenissen een uitzondering. De gedetineerden in de gevangenis van Bergen krijgen bij hun feestmaaltijd een klein flesje wijn.



In de gevangenis van Andenne werd al alcoholvrij bier uitgetest, maar dat bleek geen succes. In de gevangenis van Namen moeten de gevangenen het dan weer doen met Fanta en Minute Maid.



"Alcohol ligt moeilijk", vertelt een cipier. "Sommige gedetineerden proberen zelf drank te maken in hun cel. Maar dat is gevaarlijk."