Gevangenis Haren krijgt eindelijk bouwvergunning

28/12/16 - 08u18 Bron: Belga

In 2015 werd er hevig geprotesteerd tegen de bouw van de gevangenis. © photo_news.

Bijna drie jaar na de aanvraag heeft het Brussels gewest een bouwvergunning verleend voor de nieuwe gevangenis in Haren. Dat schrijven de kranten van Het Mediahuis vandaag op basis van Justitie en Binnenlandse Zaken.

De gevangenis is een van de sluitstukken van het gevangenisbeleid van minister van Justitie Koen Geens. De gevangenis moet plaats bieden aan 1.190 gedetineerden, verspreid over acht kleinere gebouwen en moet de verouderde ­gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael vervangen.



De bouw had eigenlijk al in het voorjaar van 2015 moeten beginnen. Het is ook nog wachten op een milieuvergunning. De eigenlijke bouw is in handen van een Spaans-Belgisch consortium. Dat rekent op een bouwtijd van 32 maanden en een kostprijs van 331 miljoen euro.