Geens maakt korte celstraffen weer langer

Door: redactie

26/11/16 - 05u11 Bron: Belga

© belga.

Wie veroordeeld wordt tot een celstraf van maximaal drie jaar, zal weer langer achter de tralies moeten blijven. Voor sommige gedetineerden kan dat oplopen tot vier maanden extra opsluiting, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

De strafkorting die de voorbije maanden werd toegepast, krijgt geen verlenging: van een gevangenisstraf tussen een en drie jaar wordt vanaf 1 januari standaard een derde uitgevoerd. Van twee jaar celstraf moet acht maanden uitgezeten worden, vier maanden meer dan nu. Een vonnis van drie jaar zal leiden tot een jaar achter tralies of met enkelband. Ook vier maanden meer dan nu. "De maatregel was altijd tijdelijk bedoeld", zegt de woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).



De maatregel was uit nood geboren, wegens "de recente langdurige stakingen, groot capaciteitsverlies in enkele inrichtingen en de nakende sluiting van Tilburg". Bijna 900 veroordeelden kwamen daardoor vroeger vrij de voorbije maanden.



Volgens het kabinet zijn de gevolgen van de staking verteerd. Bovendien komen er extra plaatsen bij. Er zitten nu 10.368 mensen in de gevangenis.