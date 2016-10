Recordaantal gedetineerden zit volledige straf uit

Door: redactie

Vorig jaar een werd recordaantal van 828 gedetineerden in vrijheid gesteld nadat zij hun straf volledig uitzaten. Zo'n zevenhonderd mensen trokken de celdeur achter zich dicht, 130 anderen werden ontslagen uit elektronisch toezicht. Dat blijkt uit cijfers die Philippe Goffin (MR) opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en waarover De Standaard vandaag bericht.

Vooral gedetineerden die een straf van minder dan vijf jaar opgelegd kregen, maken de afweging: ofwel gaan ze vijf jaar de cel in, ofwel kiezen ze voor voorwaardelijke invrijheidstelling - doorgaans een meerjarentraject dat langer uitvalt dan de effectieve celstraf. Bovendien zijn de voorwaarden om voorwaardelijk vrij te komen strenger geworden.



"De eerste reflex bij deze vaststelling is om goedkeurend te knikken", zegt Eric Maes, criminoloog verbonden aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). "Iemand die pakweg na vier jaar vrijkomt, staat echter letterlijk op straat. Er is nauwelijks of geen begeleiding, vaak hebben ze amper een netwerk om op terug te vallen en staan ze er financieel zwak voor."



Gedetineerden die in een systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling stappen "krijgen een aantal voorwaarden opgelegd die hen vaak structuur en richting geven", aldus Maes. "Houden ze zich niet aan de voorwaarden en dreigen ze af te glijden in de criminaliteit, dan heb je binnen de proeftijd tenminste nog een stok achter de deur."