Dennis Black Magic smokkelt smartphone in cel en contacteert meisjes (14 en 15)

Door: Sarah Vandoorne

13/10/16 - 16u31 Bron: Eigen berichtgeving

Dennis Burkas, beter bekend als Dennis Black Magic. © belga.

Dennis Burkas, de 'pornoking van Vlaanderen' die beter bekend staat als Dennis Black Magic, staat terecht voor aanslag op de zeden van twee minderjarige meisjes van 14 en 15.

De feiten dateren van 2014. Burkas zit nochtans al vier jaar in de cel. In 2011 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor de aanranding van een minderjarige, waarvoor hij in 2012 opgepakt werd in Griekenland.



Burkas (41) smokkelde een smartphone in zijn cel binnen en ontketende in april en mei 2014 een Twitteroorlog met enkele bekende Vlamingen. Hij beschuldigde fotografen van seksueel misbruik. In maart 2014 zou hij meisjes gecontacteerd hebben. Ook zou hij een vals Facebookprofiel aangemaakt hebben op naam van een vrouw.



Zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, begrijpt de vervolging niet en betwist alle tenlasteleggingen. Hij vroeg conclusietermijnen. De zedenzaak wordt gepleit op 26 januari.