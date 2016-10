Akkoord voor Antwerps gevangenispersoneel

Door: redactie

5/10/16 - 20u16 Bron: Belga

Het zag ernaar uit dat het personeel van de gevangenis in Antwerpen morgen de staking zou voortzetten, maar vanavond is er dan toch een akkoord tussen vakbonden en regionale directie uit de bus gekomen, laat het gevangeniswezen weten. Morgen zal het personeel het werk hervatten. Ook de vakbonden bevestigen dat er een compromis gevonden werd.

Het Antwerpse gevangenispersoneel legde vrijdagavond het werk neer wegens een acuut personeelstekort. Tijdens het weekend werd volgens het nachtregime gewerkt. Zowel maandag als dinsdag zaten de vakbonden en de regionale directie rond de tafel, telkens zonder concreet resultaat. Vandaag mochten de bonden dan een voorstel van het personeel aan de directie voorleggen. Dat voorstel was volgens het gevangeniswezen echter "onverenigbaar" met de noden van de gedetineerden.



Voorstel directie "al bij al aanvaardbaar"

Door de afwijzing zag het ernaar uit dat de staking morgen zou worden voortgezet. Maar het personeel besliste anders. Ze hebben alsnog het voorstel van de directie dat dinsdag op tafel lag, aanvaard.



"Inhoudelijk was dat voorstel al bij al aanvaardbaar, maar er ontbraken gisteren nog garanties", zegt Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD. "Vandaag is overeengekomen dat er regelmatig evaluaties van het akkoord zullen komen en de regionale directie heeft gezegd dat ze dat mee zal opvolgen."



Nationale actiedag

De vakbonden roepen het personeel nu op om morgen het werk te hervatten. "Maar vermoedelijk zal dat slechts stap voor stap gebeuren en - gezien de geplande nationale actiedag op vrijdag - zal het nog tot zaterdag duren vooraleer er weer volledig in het normale ritme wordt gewerkt", aldus De Kaey.