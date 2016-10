Drugsverslaafde gevangenen blijven in de kou staan

Door: redactie

Het negatieve advies voor de centrale aanmeldpunten voor drugverslaafden blijft ook in beroep overeind. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De centrale aanmeldpunten voor drugsverslaafden (CAP) stopten ermee op 1 mei 2016, door een negatief advies van de inspecteur van Financiën. Daardoor kunnen duizenden drugsverslaafde gevangenen vrijwel nergens meer terecht voor een opname of behandeling.



Twijfels

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tekende daartegen beroep aan bij zijn collega van Begroting, Sophie Wilmès (MR). Die bevestigde de twijfels over de bevoegdheid van de federale regering. Ook zouden er budgettaire problemen zijn, omdat de gevraagde middelen voor de CAP in 2016 niet werden toegekend.



"De terugkeer van de meldpunten is noodzakelijk om gevangenen te begeleiden en helpen. (...) Met het stopzetten van de CAP's is een belangrijke link in de ketting van de hulpverlening doorgeknipt", zegt Jorn Dangreau, voorzitter van de drugbehandelingskamer in Gent.



Toekomstplan

Om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke vrijlating moeten gedetineerden een toekomstplan hebben. Een attest van het CAP is daarvoor noodzakelijk, maar momenteel kan dat niet worden afgeleverd.



Minister Geens heeft ondertussen gevraagd een tijdelijke verlenging voor te bereiden voor zowel de Nederlandstalige als Franstalige gevangenissen.