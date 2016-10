Renovatie Leuven-Centraal levert 70 extra plaatsen voor gedetineerden op

Door: redactie

Justitieminister Koen Geens heeft vandaag een capaciteitsuitbreiding in de gevangenis van Leuven-Centraal aangekondigd met 70 plaatsen. De investering kadert in het Masterplan Gevangenissen waarmee Geens het aantal moderne en leefbare cellen in ons land wil doen toenemen tot 10.000 en tegelijk het aantal gevangenen doen dalen tot hetzelfde aantal.

De nieuwe cellen in Leuven-Centraal worden ondergebracht in de leegstaande vleugel B die momenteel volledig gerenoveerd wordt voor een bedrag van 5,5 miljoen euro. Op dit ogenblik worden de cellen ingericht en de riolering aangelegd. Geens hoopt dat de werken tegen midden 2017 kunnen worden afgerond.



Daarnaast wordt in Leuven-Centraal ook het magazijn, waar momenteel boeken worden gebonden, verbouwd tot een nieuw centraal veiligheidscentrum. Dit gaat gepaard met een investering van 292.000 euro. Op dit ogenblik kan Leuven-Centraal 300 gedetineerden huisvesten. Het cipierskader zal worden aangepast aan het nieuwe aantal gedetineerden.



De investering kadert in het Masterplan Gevangenissen waarmee Geens de overbevolking in de gevangenissen wil terugdringen en een humanere omgeving creëren voor gedetineerden. Op termijn streeft hij een capaciteitsuitbreiding na tot 10.000 plaatsen. "Mijn eerste doelstelling is de reeds geplande gevangenissen in Haren, Dendermonde en Antwerpen gebouwd te krijgen. In het Masterplan 3, dat de regering normaliter volgende week zal goedkeuren, zijn nog nieuwe gevangenissen gepland in Leopoldsburg, Vresse-sur-Semois en Verviers en nieuwe inrichtingen voor geïnterneerden in Waver, Paifve en Aalst. Terzelfdertijd voeren we op een aantal plaatsen zoals Leuven en Ieper renoveringswerken uit", aldus Geens.