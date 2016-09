Staking uitgebroken in Antwerpse gevangenis

Door: redactie

1/10/16 - 10u37 Bron: Belga

Luchtfoto van de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat. © rv.

Vrijdagavond en zaterdagochtend heeft personeel van de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen het werk neergelegd. Zo wordt vernomen bij het Gevangeniswezen. Er is protest tegen acuut personeelstekort. Tot overleg op maandag geldt een nachtregime. De lokale politie springt voorlopig bij.