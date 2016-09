Geens laat honderden gevangenen versneld vrij

Door: redactie

8/09/16 Bron: Belga

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V). © belga.

Het aantal mensen onder elektronisch toezicht via enkelbanden is in Vlaanderen teruggevallen naar het niveau van vijf jaar geleden. Dat terwijl minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de overbevolking in de gevangenissen net wil aanpakken door het inzetten van enkelbanden. Nog maar 690 gedetineerden dragen er eentje, in vergelijking met 1.200 begin september vorig jaar. In Wallonië blijft het aantal mensen met een enkelband constant. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.