Belgisch systeem van opsluiting geïnterneerden in strijd met Europees mensenrechtenverdrag

6/09/16 - 14u02 Bron: Belga

De opsluiting van een delinquent met mentale problemen in een instelling die niet aangepast is aan zijn therapeutische noden is een structureel probleem in België dat in strijd in strijd is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Dat stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een arrest. Ons land moet een man, die sinds 2007 geïnterneerd is in Merksplas, een morele schadevergoeding van 16.000 euro betalen. België krijgt ook twee jaar om zich in regel te stellen. Gedurende die periode moeten alle gelijkaardige zaken geschorst worden.