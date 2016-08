Vrouwen in de misdaad: liefst zonder geweld, maar met bedrog en listen

José Masschelin

27/08/16 - 08u17

Alle rechtbanken samen straften vorig jaar 24.655 vrouwen, op een totaal van 132.122 veroordeelden. 18% van alle berechten is dus een vrouw. Dat is 4% meer dan in 1995. Opvallend: als vrouwen misdrijven plegen, doen ze dat het liefst door middel van bedrog, listen, sluwheden en misbruik van vertrouwen.

Vrouwen steken ook mannen voorbij in allerlei valsheden waarmee ze rechtszaken in de war proberen te sturen en gerechtelijke onderzoeken proberen te belemmeren Uit een analyse van de gerechtelijke statistieken van hoven en rechtbanken van 2015 blijkt dat de top 25 van de door vrouwen meest gepleegde misdrijven (zie tabel), in vergelijking met mannen, aangevoerd wordt door kindermoord, oudermoord en moord door vergiftiging. Voor een goed begrip: vorig jaar werden voor deze drie categorieën in totaal maar drie beklaagden veroordeeld, maar deze moorden waren wel exclusief het werk van vrouwen.



Vrouwen steken ook mannen voorbij in allerlei valsheden waarmee ze rechtszaken in de war proberen te sturen en gerechtelijke onderzoeken proberen te belemmeren. Concreet gaat het over het afleggen van valse verklaringen, het plegen van meineed en het beïnvloeden en omkopen van getuigen in hun nadeel. Vrouwen plegen dit soort misdrijven vaak om hun mannen uit de klauwen van het gerecht te houden. De cijfers bevestigen wat geoefende speurders al langer weten: het is niet bij de vrouw van een bandiet dat je moet zijn om de waarheid te vernemen.