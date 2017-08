Vetokele zes weken out

Philip Kevers

Opnieuw pech voor STVV. Een MRI gisteren wees uit dat na Ceballos ook spits Igor Vetokele zes weken uit is. Het gevolg van een trap op de rechterdij in de match tegen Gent. De impact van die trap op de spieren was blijkbaar groter dan verwacht.