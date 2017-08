STVV bijna rond met Jonas De Roeck

Door: redactie

STVV lijkt amper drie dagen na het ontslag van Márquez al een nieuwe trainer gevonden te hebben. De Limburgers staan op een zucht van een akkoord met Jonas De Roeck (35). De jonge coach meldde aan het bestuur van Berchem dat hij graag de stap naar STVV wil zetten.

Jonas De Roeck is momenteel nog aan de slag bij Berchem, maar gisteren vertoefde hij wel degelijk op Stayen. In de namiddag voerde hij er langdurige gesprekken met algemeen directeur Philippe Bormans. Die verliepen erg constructief. De Roeck vertrok uit Haspengouw met een contractvoorstel op zak. Gisteravond meldde hij aan het bestuur van Berchem dat hij zijn zinnen heeft gezet op een overgang naar STVV. Hij coachte wél eerst nog de oefenwedstrijd tegen Cappellen. Nadien gaf De Roeck zelf tekst en uitleg.



"Er is inderdaad interesse van STVV, maar ik ben niet de enige kandidaat. Ik hoop dat alles de volgende dagen snel duidelijk zal worden. Ik zie wel wat er op me afkomt, maar in het voetbal kan het soms snel gaan. In mijn korte trainerscarrière lijkt alles vlotter te verlopen dan verwacht. De interesse uit 1A heb ik natuurlijk ook te danken aan de knappe resultaten van vorig seizoen. Dat is zeker niet alleen mijn verdienste. Als alles straks écht concreet wordt, dan is dit een stap die ik moet maken. STVV is een mooie en stabiele club. Ik hoop dat we er uit raken, maar zoals gezegd zijn er nog andere trainers in de running."



Lokeren

De Roeck werd trouwens niet alleen door STVV gepolst. Ook Lokeren voelde wat voor de jonge coach en zag in hem de ideale assistent voor Peter Maes. Maar De Roeck voelt meer voor een rol als T1 bij Sint-Truiden. De eerste contacten tussen De Roeck en STVV dateren al van enkele weken geleden. Zo zou hij de wedstrijd STVV - Gent op de eerste speeldag al hebben bijgewoond. Bij Berchem heeft hij een afkoopsom in zijn contract staan, maar die vormt geen struikelblok voor de Kanaries.



Volgens sommige bronnen zou De Roeck vandaag al een contract bij STVV tekenen. Zo beslist Duchâtelet om na de mislukte passage van Bartolomé Márquez dus opnieuw de kans te geven aan een jonge trainer met een grote progressiemarge. Dat bleek eerder een succesvol recept met Yannick Ferrera en Ivan Leko. Naast De Roeck zou ook ex-Kanarie Vincent Euvrard (35) - ook al een jonge coach - in beeld geweest zijn. De Roeck promoveerde enkele maanden geleden in zijn eerste seizoen als trainer met Berchem naar 1ste amateur en kreeg zo het etiket van beloftevolle coach opgekleefd. Begin dit jaar al verlengde de Antwerpse club zijn contract. De Roeck hing zelf pas in 2015 de schoenen aan de haak. Hij was als speler onder meer actief bij Antwerp, Lierse en Gent. (SJH/BPA/FKS/KDC)