Márquez López moet al na twee speeldagen ophoepelen bij STVV

Door: Stijn Joris/Filip Kevers

7/08/17 - 14u57

© photo news.

Bartolomé Márquez López moet al na twee speeldagen ophoepelen bij Sint-Truiden. De Spaanse coach haalde met de Kanaries 3 op 6 in de eerste twee competitiematchen, na een 3-2 thuiszege tegen AA Gent en een 2-0 nederlaag op het veld van Zulte Waregem. Márquez López volgde bij STVV de naar Club Brugge vertrokken Ivan Leko op. Lang duurde zijn verhaal op Stayen dus niet. Van een verrassend trainersontslag gesproken.

STVV en Bartolomé Márquez López (55) gaan na amper twee speeldagen al uit mekaar. Dat maakte de clubleiding deze namiddag aan de spelersgroep bekend. Sportief gezien een verrassing want STVV miste zijn start niet. De Kanaries pakten op de openingsspeeldag zelfs met een stunt uit tegen Gent. De Limburgers kregen de Buffalo's met 3-2 op de knieën. Afgelopen zaterdag verloor Sint-Truiden wel quasi kansloos van Zulte Waregem, maar de redenen voor het ontslag van Márquez López zijn niet van sportieve aard.



Enkele weken geleden nam STVV al afscheid van de assistent van Márquez López. De club maakte toen bekend dat Ramon Caldere om persoonlijke redenen vertrok en meteen naar Spanje terugkeerde. Amper twee weken later volgt dus ook de hoofdcoach. Volgens sommige bronnen zou de trainer zaterdag zelfs meteen na de nederlaag tegen Zulte Waregem al naar Spanje zijn overgevlogen.



STVV moet nu dus op zoek naar een nieuwe coach. Roland Duchâtelet en Philippe Bormans mogen aan de slag. Het is niet duidelijk of het trainersontslag (deels) te maken heeft met het nieuws van een mogelijke overname door het Japanse DMM. Voorlopig wijst er niets in die richting. Feit is dat het na amper 53 dagen al voorbij is voor Márquez López op Stayen. Daarmee is hij de eerste trainer uit de Jupiler Pro League die zijn biezen mag pakken.