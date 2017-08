STVV mogelijk in handen van Japanse overnemers

Door: redactie

Het Japanse onlinebedrijf DMM is van plan STVV volledig van ondernemer Roland Duchâtelet over te nemen. DMM bezit nu al 20 tot 25 procent van de aandelen.

Volgens Duchâtelet is het zeker een optie dat STVV in handen van DMM komt. Mogelijk nemen zij de Truiense club vanaf januari over.



De Japanners nemen nu hun tijd om de Truiense voetbalclub volledig door te lichten. De beloften van STVV krijgen wel al deze maand een Japanner als co-trainer: Masahiro Shimoda. Er zouden ook nog Japanse jongeren neerstrijken.