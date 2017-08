Cristian Ceballos: "Rode kaart was kantelmoment"

Door: redactie

Sint-Truiden ging met 2-0 de boot in tegen Zulte Waregem. Cristian Ceballos, tegen Gent nog uitblinker, baalde na de match. Niet alleen omwille van het verlies, ook omwille van zijn blessure.

"Ik voelde plots een steek in mijn lies en kon niet meer verder", deed hij zijn verhaal. "Een scan, maandag, zal moeten uitwijzen hoe erg is. Intussen kruis ik de vingers. Want de volgende thuismatch tegen Standard mis ik niet graag."



Ceballos vond ook dat zijn team te makkelijk had weggegeven. "Zonder die rode kaart wil ik het nog zien. Dat was het kantelmoment. Zonde, want ze was voor niks nodig. Met tien tegen elf kregen we het niet meer belopen. De druk van Zulte-Waregem was niet langer houdbaar. Vandaar ook nog die twee doelpunten." (FKS)