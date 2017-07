STVV-coach spuit vooral mist en betreurt vertrek T2

Philip Kevers

28/07/17 - 15u41

Is STVV klaar om Gent pijn te doen en, zo ja, op welke manier? Coach Bartolomé Márquez ontweek tijdens zijn eerste persbabbel de vraag als een volleerd dribbelaar, spoot vooral veel mist en pakte uiteindelijk uit met een 'dooddoener': "Mijn spelers zijn er klaar voor!" Of het team er echt klaar voor is, blijft echter een open vraag. Versterking lijkt ons nog altijd welkom, zeker achterin en op het middenveld. Een paar cruciale posities zijn toch zeer dun bezet. Zo mist 'tintin' -dat is de bijnaam van de coach- door de onbeschikbaarheid van Antunes een linksvoetige linksback en van Bezus een echte nummer 10. Beiden zijn nog niet inzetbaar omdat ze een groot deel van de voorbereiding misten.



De beschikbare kern is bovendien heel smal, waardoor de Spaanse coach bij de kleinste tegenslag al snel zal moeten teruggrijpen naar enkele beloften. Alleen voorin heeft hij met Gueyé, Boli en Vetokele een groot luxeprobleem. Maar net in die linie gaat hij volgens ons kiezen voor maar één spits: Boli of Gueyé. Dat zou betekenen dat hij tegen Gent meteen afstapt van zijn vertrouwd 4-4-2-systeem en zal kiezen voor een 4-2-3-1. Met De Sart en De Petter als verdedigende middenvelders en met Asamoah als de man die de lijnen zal moeten uitzetten. Afwachten wat het wordt.



Tussendoor kwam Márquez trouwens ook nog even terug op het vertrek van zijn T2 en maatje Ramón Calderé. "Spijtig, heel spijtig", vond hij. En al zei hij het niet met evenveel woorden: hij betreurt het feit dat die niet vervangen wordt. Hij zal het dus moeten doen met Chris O'Loughlin, de Noord-Ier die onder Ferrera al T2 was en nadien ook even T1.