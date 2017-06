Duchâtelet spreekt straffe taal: "STVV gaat resoluut voor play-off 1"

Philip Kevers

Vanavond vond op Stayen een sponsoravond plaats. Nadat eerder op de dag de zeven nieuwkomers waren voorgesteld, werd toen het nieuwe wedstrijdshirt van kledingsponsor Olympic voorgesteld en herhaalde het bestuur de eerder uitgesproken ambities. 'STVV gaat resoluut voor play-off 1", lieten voorzitter Mariek Höfte en 'first man' Roland Duchâtelet er op Stayengeen twijfel over bestaan.

"STVV is hot. We voelen na onze prestaties in play-off 2 dezelfde flow die we destijds kenden onder Guido Brepoels (STVV werd toen vierde in play-off 1 en stond zelfs even aan kop red.) en zijn ervan overtuigd dat we voldoende gewapend zullen zijn om die uitdaging aan te gaan en eventueel tot een goed einde te brengen. Om helemaal klaar te zijn zullen er nog een aantal transfers gerealiseerd worden. Wie die nieuwe namen zullen zijn, vernemen jullie later wel."



"Magneet voor jong talent worden"

Duchâtelet kwam ook nog 's terug op het vertrek van Leko, Gerkens en Peeters. "Het vertrek van Leko deed ons pijn. Dat was een enorme klap. Maar intussen kijken we alleen nog naar de toekomst", gaf hij toe. "Jonge spelers als Gerkens en Peeters gunden en gunnen we kansen en wilden we niet kost wat kost tegenhouden We zijn ervan overtuigd dat die aanpak ervoor zal zorgen dat STVV een magneet wordt voor jong talent dat echt wil doorbreken. Hier krijgen jonge gasten echt kansen."



Duchâtelet had het ook nog over de aanstelling van Màrquez. "Die heeft op ons destijds als trainer van Eupen een zeer goede indruk nagelaten. Nadat we een spelers contacteerden die onder hem hebben getraind, waren we overtuigd. Hij is top."