Stef Peeters ruilt STVV voor de Franse eersteklasser Caen

Bewerkt door: Glenn Van Snick

22/06/17 - 17u53 Bron: Belga

© SJ.

Stef Peeters verlaat Sint-Truiden al na één seizoen. De middenvelder trekt naar SM Caen, waar hij een driejarig contract ondertekend heeft. Dat melden STVV en de Franse eersteklasser vandaag.

De 25-jarige Peeters, een jeugdproduct van Genk, ruilde in de zomer van 2016 de Nederlandse tweedeklasser MVV voor STVV. Bij de Limburgers speelde Peeters afgelopen seizoen 39 wedstrijden. Hij was een belangrijke schakel in het elftal van Ivan Leko en was goed voor vijf doelpunten en liefst twaalf assists. Peeters had bij STVV nog een contract tot 2019.



Caen eindigde vorig seizoen op de 17e plaats in de Ligue 1 en verzekerde zich zo nipt van het behoud. Bij Caen zal Peeters met rugnummer 8 spelen aan de zijde van onder anderen Ivan Santini (ex-Kortrijk en ex-Standard) en Jonathan Delaplace (ex-Zulte Waregem).



"Stef heeft een heel goede linkervoet. Hij leest het spel fantastisch en kan op het middenveld op verschillende posities spelen. Hij is een echte passer", stelt Xavier Gravelaine. De algemeen directeur van Caen meldt tot slot nog dat SMC in het dossier Peeters enkele Belgische topclubs te snel af was.