STVV stelt nieuwe trainers voor: "We willen attractief voetbal brengen"

22/06/17 - 16u28 Bron: Belga

STVV heeft vandaag de Spanjaard Bartolomé 'Tintin' Marquez (55) officieel voorgesteld als de nieuwe hoofdtrainer. Marquez volgt de door Club Brugge weggeplukte Ivan Leko op. Het komende seizoen kan hij rekenen op zijn vaste assistent Ramon Caldere Del Rey en de teruggekeerde Chris O'Loughlin als hulptrainers.

Marquez was tot twee jaar geleden bij Eupen aan de slag en maakte toen al door zijn aanpak indruk op het bestuur van de Truiense club. Na een korte tussenstop in Irak, waar hij technisch directeur was bij de plaatselijke voetbalbond, keert hij nu - twee jaar na zijn ontslag bij Eupen - terug naar ons land.



Na het vertrek van enkele spelers, waaronder middenvelder Pieter Gerkens, beseft de Spanjaard dat hij nog enkele versterkingen nodig heeft als hij met STVV niet door de mand wil vallen. "We zijn vier spelers kwijt en die moeten vervangen worden", aldus Marquez, die deze voormiddag al zijn eerste training leidde. "Vooral in het midden en langs de zijkanten moeten er versterkingen komen. We willen attractief voetbal brengen, zoals dat ook al het geval was met Eupen."



Ook Chris O'Loughlin keert terug naar de Kanaries. Voor hem is het een blij weerzien met de club en de supporters, die hij zeer goed kent. Hij kent Marquez al, sinds hij tijdens zijn studies een week mocht meetrainen bij Espanyol waar Marquez toen aan de slag was. En uiteraard van bij Eupen. Hij is het met Marquez eens dat er versterkingen moeten komen.



"De laatste vier jaar hebben we altijd goede spelers naar STVV gebracht. We zijn momenteel bezig om spelers aan te trekken. Maar dat neemt tijd in beslag. Binnen enkele dagen moeten we de eerste namen kunnen bekend maken." Wie die nieuwe spelers zijn wilden de nieuwe trainers nog niet kwijt.