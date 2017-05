Ivan Leko boos: "Dit was geen finale"

Door: redactie

28/05/17 - 08u37

© photo news.

STVV-trainer Ivan Leko reageerde misnoegd na de 3-0 nederlaag bij RC Genk in de finale van play-off 2. De Kroatische coach had het er erg moeilijk mee dat de Genkenaars mochten thuis spelen.



"Dit was geen finale", zei Leko voor de camera bij Proximus. "Een finale wordt gespeeld op neutraal terrein, met beide ploegen die evenveel supporters kunnen afvaardigen. Voor ons was dit een wedstrijd op verplaatsing. Dat zullen ze bij Genk woensdag ook merken, als ze naar Oostende trekken."



De finale van play-off 2 bestaat sinds dit seizoen niet langer uit een heen- en terugwedstrijd, maar uit één enkel duel. Het team dat het hoogst eindigde in de competitie, krijgt het thuisvoordeel.